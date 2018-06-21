وفاة أكبر معمر أزهري في مصر

شيعت، اليوم الخميس، جنازة الشيخ معوض عوض إبراهيم، أكبر المعمرين الأزهريين، والذي توفي عن عمر ناهز 106 أعوام.

وأكد مفتي الجمهورية في مصر شوقي علام في بيان له أن الفقيد الراحل قضى حياته في رحاب الأزهر الشريف، وتخرج على يديه العشرات من كبار العلماء من مختلف دول العالم، فضلا عن المئات من طلبة العلم.

وأضاف أن الشيخ معوض عوض إبراهيم، كان له الأثر الواضح طوال حياته على كل من حوله، وقد أثرى المكتبة الإسلامية بمصنفات ومؤلفات في مختلف المجالات الشرعية، وكذلك في مجال الأدب والشعر فضلا عن كتاباته ومقالاته التي كتبها في مختلف الصحف والمجلات طيلة حياته العملية.

المصدر: الأهرام