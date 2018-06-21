زيجات تونسية روسية على وقع المونديال

صرح سفير تونس في روسيا، محمد علي الشيحي، الخميس 21 يونيو، بأن السفارة تلقت مؤخرا عدة استفسارات من تونسيين وروسيات بشأن إجراءات الزواج.

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وأكد الشيحي لمراسلة إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أن هناك توافدا للعديد من التونسيين، المتواجدين حاليا في روسيا لمتابعة مباريات كأس العالم وتشجيع المنتخب التونسي، من أجل الاستفسار عن إجراءات الزواج من روسيات أو أجنبيات وفق القانون، حتى أن بعضهم اصطحب معه أجنبية لإتمام الزواج بالسفارة، فضلا عن مواطنات روسيات توجهن باستفساراتهن إلى السفارة لمعرفة الوثائق اللازمة لإبرام عقود زواج بتونسيين.

وقد تجاوز عدد التونسيين المتواجدين في روسيا لتشجيع المنتخب 12 ألف شخص وفقا لتصريح السفير التونسي، والذي أشار إلى أن سفارة تونس بروسيا قامت بخصيص نقاط قنصلية أمام الملاعب التي تحتضن المباريات لمساعدة التونسيين، موضحا أن 30 متطوعا أغلبهم من الطلبة التونسيين في روسيا قد شاركوا السفارة جهودها في توفير سبل الراحة للمشجعين التونسيين.

المصدر: إذاعة موزاييك إف إم

فادية سنداسني