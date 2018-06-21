 
مباشر

زيجات تونسية روسية على وقع المونديال

مجتمع

زيجات تونسية روسية على وقع المونديال
Reuters Gleb Garanich
زيجات تونسية روسية على وقع المونديال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/keid

صرح سفير تونس في روسيا، محمد علي الشيحي، الخميس 21 يونيو، بأن السفارة تلقت مؤخرا عدة استفسارات من تونسيين وروسيات بشأن إجراءات الزواج.

إقرأ المزيد
منتخب مصر ممثل سعودي مشهور يعلق ساخرا على هزيمتي مصر وبلاده أمام روسيا

وأكد الشيحي لمراسلة إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أن هناك توافدا للعديد من التونسيين، المتواجدين حاليا في روسيا لمتابعة مباريات كأس العالم وتشجيع المنتخب التونسي، من أجل الاستفسار عن إجراءات الزواج من روسيات أو أجنبيات وفق القانون، حتى أن بعضهم اصطحب معه أجنبية لإتمام الزواج بالسفارة، فضلا عن مواطنات روسيات توجهن باستفساراتهن إلى السفارة لمعرفة الوثائق اللازمة لإبرام عقود زواج بتونسيين.

وقد تجاوز عدد التونسيين المتواجدين في روسيا لتشجيع المنتخب 12 ألف شخص وفقا لتصريح السفير التونسي، والذي أشار إلى أن سفارة تونس بروسيا قامت بخصيص نقاط قنصلية أمام الملاعب التي تحتضن المباريات لمساعدة التونسيين، موضحا أن 30 متطوعا أغلبهم من الطلبة التونسيين في روسيا قد شاركوا السفارة جهودها في توفير سبل الراحة للمشجعين التونسيين.

المصدر: إذاعة موزاييك إف إم

فادية سنداسني

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انفوغراف - حيوانات تتنبأ بنتائج مباريات كأس العالم