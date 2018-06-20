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الأوروغواي تفتتح التسجيل في مباراتها ضد السعودية في مونديال روسيا

ممثل سعودي مشهور يعلق ساخرا على هزيمتي مصر وبلاده أمام روسيا

مجتمع

ممثل سعودي مشهور يعلق ساخرا على هزيمتي مصر وبلاده أمام روسيا
Reuters
منتخب مصر
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سخر الممثل السعودي ناصر القصبي من خسارة المنتخب المصري أمام نظيره الروسي في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء.

وقال القصبي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ما فيش حد أحسن من حد، احنا النكبة وانتوا النكسة، تحيا مصر"، في إشارة منه إلى الهزيمة التي تلقاها منتخب بلاده في افتتاح بطولة كأس العالم على يد المنتخب الروسي بخمسة أهداف نظيفة.

وتعرض منتخب الفراعنة لهزيمتين متتاليتين أمام كل من الأوروغواي (0-1)، وروسيا (1-3)، وبات قاب قوسين أو أدنى من الخروج من البطولة.

المصدر: تويتر + RT

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