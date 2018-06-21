معمرة أمريكية: عش حياتك!

نشر موقع "‎9Pickle‎" الإلكتروني خبرا كشفت فيه سيدة أمريكية عن سر طول عمرها، بعد أن احتفلت بعيد ميلادها الـ 105.

واعترفت هيلين غرانيير، من مدينة بالم هاربور بولاية فلوريدا الأمريكية، بأنها لم تخطط للعيش طويلا أو للوصول إلى هذا العمر، لكنها أكدت أن العمر المديد يعود إلى حب الحياة وغياب أي قيود.

Living life the way you want seems to have worked out well. https://t.co/wbitXTfuWV — 9Pickle (@9pickle) 18 июня 2018 г.

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وقالت هيلين: "لقد شربت الجعة ودخنت وكنت أشارك في الكثير من الحفلات الراقصة، وأداوم على العمل بانتظام لم أخل به أبدا". ووصفت مجمل النصائح لعمر مديد بعبارة "عش حياتك!".

كما أضافت هيلين أنها كانت تحب لعب القمار، "لم يأخذني زوجي إلى لاس فيغاس، لأنه كان يعرف نقطة ضعفي، وحبي للعب، لكنني ذهبت إلى هناك بعد أن توفي".

واحتفلت السيدة الأمريكية بعيد ميلادها الـ 105 مع أصدقائها المقربين في دار المسنين الذي تقيم فيه منذ 9 سنوات، علما أنها لا تزال في كامل قواها العقلية، حيث طلبت قطعة ثانية من كعكة عيد ميلادها، بعد أن لاحظت أن شخصا ما أخذ قطعتها الأولى.

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو