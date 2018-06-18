بعد 7 سنوات.. دمشق آمنة في عيد الفطر (صور)

احتفل سكان العاصمة السورية دمشق بعيد الفطر وسط أجواء من الارتياح والهدوء العام، وذلك لأول مرة خلال 7 سنوات من الحرب السورية.

وبالرغم من استمرار الأزمة في بعض المناطق السورية الأخرى، إلا أن دمشق باتت أكثر أمانا وهدوءا عن ما مضى، ما يجعل هذا العيد أكثر الأعياد الرمضانية أمانا وطمأنينة لسكان المدينة العريقة.

كما شهد هذا العيد احتفالات واسعة في العديد من الأحياء الدمشقية، دلالة على الارتياح العام الطاغي على أجواء المدينة، بعد سنين من الخوف والتوتر الناتج عن المعارك الدائرة على تخوم دمشق، وكذلك القذائف المتساقطة على سكانها.

The streets of Damascus on the eve of Eid❤️ pic.twitter.com/D0IIu1b1C3 — مَشْروع وَنَبْقى (@MashrouWanabqa) June 15, 2018

For 1st time in 7 years, residents in Damascus can prepare for the Eid al-Fitr feast without fear of mortar shells or unexpected explosions as the entire Damascus city is now far from war https://t.co/8q6VmixWzMpic.twitter.com/QZPX0NQkDb — China Xinhua News (@XHNews) June 14, 2018

ويتميز هذا العام أيضا بعودة عدد قياسي من الزوار والمغتربين السوريين الذين سافروا إلى دمشق في أيام عيد الفطر، بالمقارنة مع الأعياد السبعة الماضية. وكذلك اكتظت الأسواق والمطاعم والشوارع بالناس حتى ساعات متأخرة من الليل، في مشهد يذكر بمدينة دمشق ما قبل الحرب.

ويعود الهدوء التدريجي إلى العاصمة عقب الانتصارات الأخيرة التي حققتها الحكومة السورية وحلفاؤها في محيط دمشق، كالسيطرة الكاملة على مخيم اليرموك الواقع جنوب المدينة.

المصدر: وكالات

قتيبة دعبول