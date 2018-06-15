فيديو "اعتداء" رجل على مسلمة يثير غضبا عارما!

أشعل مقطع فيديو يصور رجلا يقوم برش امرأة مسلمة بمنتج لإزالة البقع في بلدة، فوروري جنوبي غرب إيطاليا، مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع المتابعين للمطالبة بمعاقبة "المعتدي".

ويعرض الفيديو الذي شاركته شبكة 5Pillars على شبكات التواصل الاجتماعي رجلا يتجول في متجر وبيده منتج Vanish الوردي. ثم يقول: "دعونا نرى ما إذا كان هذا المنتج يعمل"، قبل أن يوجه الكاميرا إلى امرأة محجبة ويرش السائل باتجهها.

Islamophobe deliberately spraying "Vanish" on Muslim woman... pic.twitter.com/tU4S3JbxVu — زاهد أختر (@AHudhayfah) 13 июня 2018 г.

ويبدو أن المرأة الضحية لم تلحظ وجود الرجل خلفها، واستمرت بالتسوق. ومن غير المعروف ما إذا كان قد تم إبلاغ الشرطة بهذه الحادثة.

وندد مستخدمو تويتر بفعلة هذا الرجل، حيث وصف أحدهم الحادثة بأنها "اعتداء"، وكتب: "لقد رش مادة كيميائية على امرأة. آمل أن يتم إبلاغ الشرطة لأن ما فعله غير قانوني. إنه اعتداء".

A British man stalks Muslim women in a supermarket, spaying them with "Vanish."



While I'm hesitant to give oxygen to this racist's hate, it does illustrate the increasing marginalization and stigmitization Musims now face. pic.twitter.com/jNj8JyF0gu — CJ Werleman (@cjwerleman) 13 июня 2018 г.

كما عارض الصحفي سي جي فيرمان، الذي كان من أوائل الأشخاص الذين شاركوا الفيديو، هذا الفعل الشنيع.

وتدعي منظمة "Tell Mama" البريطانية الرائدة في مكافحة جرائم الكراهية في تقريرها السنوي لعام 2016، أن النساء المسلمات هن الأكثر عرضة للاستهداف، لأن ثيابهن الإسلامية تدل على دينهن. ووجدت أن غالبية حوادث جرائم الكراهية ضد المسلمين تحدث في الأماكن العامة بنسبة 30%.

المصدر: RT

ديمة حنا