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ميلانيا "تتجاهل" ترامب! (صور)

مجتمع

ميلانيا
Reuters
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تلقى الرئيس ترامب آلاف المعايدات بمناسبة عيد ميلاده الـ 72، من آلاف الرؤساء والنجوم والأصدقاء، ومن أبنائه وأفراد عائلته، باستثناء زوجته السيدة الأولى ميلانيا.

ونشرت إيفانكا ترامب عبر تويتر صورة عائلية قديمة، كتبت أسفلها: "عيد ميلاد سعيد، سعيد يا أبي.. أنا أحبك جدا.. أتمنى أن تكون سنتك الأفضل!".

كما وجه له وزير خارجيته الجديد، مايك بومبيو، التهاني الحارة عبر تويتر. وكذلك عبرت زوجة نائب الرئيس، كارن بينس، عن تمنياتها الطيبة وزوجها مايك للرئيس دونالد ترامب في عيد ميلاده.

ولكن الجديد هذا العام هو صمت السيدة الأولى وعدم تغريدها أو معايدتها للرئيس ترامب كما هو معتاد في كل عيد، إذ خمن البعض أنها تقصدت ذلك بعد أن "تجاهل" عيد ميلادها الأخير على تويتر، وكذلك تهنئتها في يوم عيد الحب. وما يؤكد الفرضية أكثر، هو تغريدها المميز على تويتر في عيد ميلاد ترامب الأسبق في عام 2017.

المصدر: واشنطن بوست

قتيبة دعبول

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