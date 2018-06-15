ميلانيا "تتجاهل" ترامب! (صور)

تلقى الرئيس ترامب آلاف المعايدات بمناسبة عيد ميلاده الـ 72، من آلاف الرؤساء والنجوم والأصدقاء، ومن أبنائه وأفراد عائلته، باستثناء زوجته السيدة الأولى ميلانيا.

ونشرت إيفانكا ترامب عبر تويتر صورة عائلية قديمة، كتبت أسفلها: "عيد ميلاد سعيد، سعيد يا أبي.. أنا أحبك جدا.. أتمنى أن تكون سنتك الأفضل!".

Happy, happy birthday Dad! I love you very much.

Wishing you your best year yet!!! pic.twitter.com/ejbk28IJHe — Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 14, 2018

كما وجه له وزير خارجيته الجديد، مايك بومبيو، التهاني الحارة عبر تويتر. وكذلك عبرت زوجة نائب الرئيس، كارن بينس، عن تمنياتها الطيبة وزوجها مايك للرئيس دونالد ترامب في عيد ميلاده.

Happy birthday, President Trump! Susan and I wish you continued strength and fortitude as you work to advance the interests of the American people. I'm humbled to serve under your leadership on behalf of our nation. pic.twitter.com/9jvdygJRgl — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 14, 2018

ولكن الجديد هذا العام هو صمت السيدة الأولى وعدم تغريدها أو معايدتها للرئيس ترامب كما هو معتاد في كل عيد، إذ خمن البعض أنها تقصدت ذلك بعد أن "تجاهل" عيد ميلادها الأخير على تويتر، وكذلك تهنئتها في يوم عيد الحب. وما يؤكد الفرضية أكثر، هو تغريدها المميز على تويتر في عيد ميلاد ترامب الأسبق في عام 2017.

المصدر: واشنطن بوست

قتيبة دعبول