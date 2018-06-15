مصر: السيسي يفرج عن كافة الغارمات من السجون المصرية

في مفاجأة سارة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك عن ضرورة أن تقضي الغارمات عيد الفطر وسط أسرهن.

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وكان الحساب الرسمي للرئيس المصري قد نشر اليوم، 15 يونيو، خبرا عن توجيهاته لوزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن كافة الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديوناتهم من صندوق "تحيا مصر"، كما أكدت على ضرورة أن يقضين أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن.

وتابع حساب الرئيس: "سنسعى دائما لإعلاء الإطار الإنساني وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التي تؤثر سلبا على الاستقرار المجتمعي.

المصدر: فيسبوك

محمد صالح