علماء: المؤمنون أطول عمرا!

أكد علماء من جامعة أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية أن المتدينين يعيشون في المتوسط أكثر بـ 3 إلى 4 سنوات من الملحدين وأتباع الأغنوستية.

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وتوصل العلماء إلى هذه النتائج بعد القيام بتحليل شامل لبيانات الوفاة والنعي المنشورة في الصحف الأمريكية بحسب مقالة نشرت في مجلة "Social Psychological and Personality Science".

وقالت الباحثة لورا والاس، إن "ما يثير الاهتمام في المدن التي يوجد فيها الكثير من المتدينين هو أن ارتفاع متوسط عمر المتدينين انطبق على بقية سكان هذه المدن من الملحدين وأتباع الأغنوستية (اللاأدرية مصطلح مشتق من الإغريقية وهي تنفي وجود أي يقين ديني أو إلحادي لأن الأمور الغيبية لا يمكن لأحد تحديدها)".

وأشارت والاس إلى أن هذا الشمول لارتفاع معدل متوسط العمر جاء من حقيقة أن الملحدين والأغنوستيين تبنوا بعض عادات الحياة اليومية للمؤمنين في هذه المدن الكبرى.

يذكر أن فريقا من علماء ألمانيا والدنمارك كانوا قد توصلوا إلى حقيقة علمية مفادها أن النساء يعمرن أكثر من الرجال بسبب الخصائص البيولوجية، وحياة الرجال أقصر عموما بسبب ارتفاع إنتاج هرمون التستوستيرون لديهم مما يسبب خللا في النظام المناعي.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو