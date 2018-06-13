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إعلامية سعودية ترفض دعوة لجورج كلوني

مجتمع

إعلامية سعودية ترفض دعوة لجورج كلوني
twitter.com/abusulayman
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كشفت الإعلامية السعودية منى أبو سليمان، عن تلقيها رسالة من الفنان العالمي جورج كلوني يدعوها خلالها لزيارة دارفور.

وقالت أبو سليمان في برنامج "مجموعة إنسان" الذي يعرض على قناة mbc، إنها تلقت يوما رسالة من النجم الأمريكي جورج كلوني يدعوها فيها لزيارة منطقة دارفور قبل انقسام السودان.

وأضافت أنها أخبرت والدها بالأمر، وأنه أشار عليها بعدم الذهاب، محذرا إياها من استغلال زيارتها على المستوى السياسي خصوصاً أنها امرأة محجبة وسعودية.

المصدر: وكالات

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