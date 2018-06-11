عشاق بوزوفا يعطلون المرور أمام مطعمها وسط موسكو

دشنت المطربة الروسية الشابة أولغا بوزوفا مطعمها BuzFood وسط موسكو وتجمهر حشد كبير من المعجبين بها قرب المطعم للدخول إليه وأخذ توقيع بوزوفا وتجريب منتج مطعمها.

وتسبب احتشاد وتدافع العجاب إلى تعطيل مرور السيارات في شارع "سفيتنوي بولفار" وسط موسكو.

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وقالت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، إن حوالي خمسة آلاف شخص من المعجبين شاركوا في الفعالية.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين