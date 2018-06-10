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طير يحط على رؤوس الأمراء فقط

مجتمع

طير يحط على رؤوس الأمراء فقط
youtube.com
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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نشر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مقطع فيديو طريف، يظهر فيه طير يقف على رأسه ثم يطير ليحط على رأس حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وعلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الفيديو الذي نشره على "تويتر"، قائلا: "يا سبحان الله".

وحظي المقطع بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن فخرهم بإنسانية ولي عهد دبي والشيخ محمد بن راشد.

المصدر: وكالات

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