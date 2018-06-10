طير يحط على رؤوس الأمراء فقط

نشر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مقطع فيديو طريف، يظهر فيه طير يقف على رأسه ثم يطير ليحط على رأس حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وعلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على الفيديو الذي نشره على "تويتر"، قائلا: "يا سبحان الله".

يـا سبحـــــان الله ! pic.twitter.com/3mxqEskdqa — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) ١٠ يونيو ٢٠١٨

وحظي المقطع بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن فخرهم بإنسانية ولي عهد دبي والشيخ محمد بن راشد.

المصدر: وكالات