الحواجب تكشف "الأنانية"!

وجد علماء نفس من كندا أن الحواجب الكثيفة والمهندمة تعطي الرجل ميولا إلى النرجسية، وأنه يمكن التعرف على طباع الناس المختلفة من شكل حواجبهم.

وقال الباحثان بيكولاس رول وميراندا جاكومين: "واحدة من السمات الرئيسية للنرجسيين هي التقرب من الناس حتى الحصول على ثقتهم طالما أنهم بحاجتهم، وإذا كان لديكم مشاكل في التعرف على مثل هؤلاء في الحياة فعليكم النظر إلى حواجبهم".

إقرأ المزيد

وأجرى علماء النفس تجربة واسعة النطاق وزعوا فيها على المتطوعين المشاركين في الدراسة صورا لغرباء وطلبوا منهم الإشارة إلى أي الأشخاص في الصور من النرجسيين.

وكان علماء النفس يعرفون مسبقا الإجابة الصحية لصور الأشخاص الذين اختبروهم سلفا وحددوا طبائعهم من التجربة.

وحدد جميع المشاركين في التجربة تقريبا صور النرجسيين على الرغم من أن بعض الصور لم تكن تظهر سوى الحواجب.

وفي المرحلة الثانية من التجربة وزع الباحثون على المشاركين صورا لأناس غير نرجسيين، إلا أنه تم التلاعب بصورهم على برنامج الفوتوشوب، ورسمت لهم حواجب (كثيفة) تدل على النرجسية. لذلك أجاب المشاركون بأنها صور لأشخاص نرجسيين.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو