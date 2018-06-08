علاء مبارك في الحسين (فيديو)

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لعلاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أثناء ‏تواجده لأداء صلاة الفجر في مسجد الحسين. ‏

وتجمهر المصلون حول علاء مبارك بعد صلاة الفجر التقاط الصور التذكارية معه في مسجد الحسين، رغم مرافقة الحرس الشخصي له وتواجد عناصر قوات الشرطة أيضا.

وكان نجل الرئيس المصري الأسبق قد وصل إلى المسجد قبل نصف ساعة من صلاة الفجر لأداء الصلاة.

يذكر أن علاء وجمال مبارك ظهرا في الفترة الأخيرة في العديد من الأماكن العامة.

المصدر: وكالات

خالد ظليطو