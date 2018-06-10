غداء مع ملياردير يكلف 3.3 مليون دولار!

دفع مستثمر مبلغ 3.3 مليون دولار للفوز بموعد غداء مع الملياردير الأمريكي، وارن بافيت، من خلال مزاد خيري جرى عبر الإنترنت.

وشارك في المزاد الخيري ستة أشخاص فقط، وفاز به مستثمر تستخدم ثروته في دعم مؤسسة "غلايد" الخيرية، الواقعة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، والتي تقدم الدعم المادي والرعاية للمشردين والفقراء في ولاية كاليفورنيا. ويمكن للفائز اصطحاب 7 من أصدقائه إلى الموعد المقرر عقده في نيويورك.

ويقوم بافيت (87 عاما) بإجراء المزاد منذ قرابة 20 عاما، جمع خلالها أكثر من 29 مليون دولار لصالح مؤسسة "غلايد"، ولكن من النادر أن يحسم المزاد بأكثر من 3 ملايين دولار.

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وبدأ حب بافيت لمؤسسة "غلايد" وأعمالها الخيرية منذ أن تطوعت فيها زوجته، سوزان بافيت، قبل وفاتها في عام 2004.

وتستخدم المؤسسة الخيرية المال في تقديم أكثر من 750 ألف وجبة مجانية للفقراء والمشردين، وكذلك في تمويل اختبارات طبية مكثفة لفيروس "HIV" ومحاولة إيجاد علاج له.

المصدر: Bloomberg

قتيبة دعبول