 
مباشر

غداء مع ملياردير يكلف 3.3 مليون دولار!

مجتمع

غداء مع ملياردير يكلف 3.3 مليون دولار!
You-Tube: CNBC
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kcea

دفع مستثمر مبلغ 3.3 مليون دولار للفوز بموعد غداء مع الملياردير الأمريكي، وارن بافيت، من خلال مزاد خيري جرى عبر الإنترنت.

وشارك في المزاد الخيري ستة أشخاص فقط، وفاز به مستثمر تستخدم ثروته في دعم مؤسسة "غلايد" الخيرية، الواقعة في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، والتي تقدم الدعم المادي والرعاية للمشردين والفقراء في ولاية كاليفورنيا. ويمكن للفائز اصطحاب 7 من أصدقائه إلى الموعد المقرر عقده في نيويورك.

ويقوم بافيت (87 عاما) بإجراء المزاد منذ قرابة 20 عاما، جمع خلالها أكثر من 29 مليون دولار لصالح مؤسسة "غلايد"، ولكن من النادر أن يحسم المزاد بأكثر من 3 ملايين دولار.

إقرأ المزيد
حلوى لا تفارق الملكة إليزابيث أبدا!

وبدأ حب بافيت لمؤسسة "غلايد" وأعمالها الخيرية منذ أن تطوعت فيها زوجته، سوزان بافيت، قبل وفاتها في عام 2004.

وتستخدم المؤسسة الخيرية المال في تقديم أكثر من 750 ألف وجبة مجانية للفقراء والمشردين، وكذلك في تمويل اختبارات طبية مكثفة لفيروس "HIV" ومحاولة إيجاد علاج له.

المصدر: Bloomberg

قتيبة دعبول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا