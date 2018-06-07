ترامب يطلق سراح مهربة مخدرات تلبية لطلب كيم كارداشيان

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارا بتخفيف حكم امرأة تقضي عقوبة السجن مدى الحياة بسبب تهريب المخدرات.

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء 6 يونيو الجاري، أنه خفف حكم أليس ماري جونسون، حيث أفرج عنها بعد قضائها أكثر من 20 عاما في السجن، وهي جدة تبلغ من العمر 63 عاما، أدينت بتهمة تهريب الكوكايين في عام 1996. وتأتي هذه الخطوة عقب جهود الإقناع التي بذلتها نجمة تلفزيون الواقع خلال لقائها بالرئيس ترامب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

I would like to thank President Trump for his time this afternoon. It is our hope that the President will grant clemency to Ms. Alice Marie Johnson who is serving a life sentence for a first-time, non-violent drug offense. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 31, 2018

واكتسبت أليس، وهي أول مذنب يحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم لا تتعلق بجرائم العنف، مكانة بارزة عندما بدأت كيم كارداشيان بالضغط من أجل تخفيف الحكم عليها.

وقد زارت كارداشيان البيت الأبيض، خلال الأسبوع الماضي، وعقب اللقاء، قام ترامب بإعادة نشر تغريدة لنجمة تلفزيون الواقع، أعربت من خلالها عن أملها في أن يرأف الرئيس بأليس جونسون.

BEST NEWS EVER!!!! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 https://t.co/JUbpbE1Bk0 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2018

So grateful to @realDonaldTrump, Jared Kushner & to everyone who has showed compassion & contributed countless hours to this important moment for Ms. Alice Marie Johnson. Her commutation is inspirational & gives hope to so many others who are also deserving of a second chance. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2018

So grateful to @realDonaldTrump, Jared Kushner & to everyone who has showed compassion & contributed countless hours to this important moment for Ms. Alice Marie Johnson. Her commutation is inspirational & gives hope to so many others who are also deserving of a second chance. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2018

وأشادت كارداشيان بقرار ترامب الإفراج عن الجدة، في تغريدة عبر حسابها على تويتر نشرتها يوم الأربعاء، كتبت فيها: "أفضل الأخبار على الإطلاق!!!"، ثم توجهت بالشكر إلى ترامب وصهره ومساعده جاريد كوشنر، و"كل من أظهر تعاطفا وساهم بساعات لا حصر لها من أجل هذه اللحظة الهامة بالنسبة للسيدة أليس ماري جونسون، فالعفو عنها ملهم ويعطي الأمل للكثيرين غيرها ممن يستحقون أيضا فرصة ثانية".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان الإعلان عن قرار تخفيف الحكم عن أليس: "لقد تحملت جونسون المسؤولية عن سلوكها السابق، وكانت سجينة مثالية على مدى العقدين الماضيين. ورغم الحكم عليها بالسجن مدى الحياة، عملت أليس بجد لإعادة تأهيل نفسها في السجن، وكانت تعمل بمثابة مرشدة لزميلاتها السجينات".

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وأضافت ساندرز: "على الرغم من أن هذه الإدارة ستظل دائما صارمة جدا في ما يتعلق بالجرائم، إلا أنها تعتقد بأن أولئك الذين سددوا ديونهم للمجتمع وعملوا بجد لتحسين أوضاعهم في السجن يستحقون فرصة ثانية".

وتعد أليس جونسون ثاني سجينة يتم تخفيف الحكم الصادر ضدها، منذ تولي ترامب منصبه، حيث شمل العفو الأول شالوم رباشكين، الذي كان رئيسا تنفيذيا في إحدى شركات تغليف اللحوم، والذي أُدين بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال في عام 2009، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 27 عاما.

"I've been resurrected from the dead, literally!"#AliceJohnson speaks to @mic's @kciesemier immediately after being released from prison after president Trump commuted her life sentence. https://t.co/KzxNo3OsSgpic.twitter.com/hgnusnSxnD — Mic (@mic) June 6, 2018

MUST WATCH: Amazing moment as video shows moment Alice Johnson was released from prison, reunited with family ❤👏 #AliceJohnson (@joshdcaplan) pic.twitter.com/J1uL4219E3 — Urgent News (@UrgentNews911) June 6, 2018

المصدر: ذي غارديان

فادية سنداسني