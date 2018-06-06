كاميرا ترصد رجلا يترك طفله خفية للكنيسة!

انتشر مقطع فيديو على الإنترنت يوثق لحظة ترك أب لطفله داخل كنيسة، حيث قبله على جبينه قبل أن يضعه جانبا ويسارع بالخروج قبل أن يراه أحد.

وعقب حصولها على الفيديو المسجل من موظف أمن الكنيسة، قامت الجهات المختصة بالتحقق من هوية الرجل، وهو مواطن هندي من إقليم كيرالا، حيث ألقت الشرطة القبض عليه وزوجته.

وأقر الوالدان بفعلتهما للشرطة، وزعما أنهما قاما بذلك بسبب "استهزاء الناس بهما لإنجابهما الكثير من الأطفال".

المصدر: وكالات

قتيبة دعبول