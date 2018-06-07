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الساعة السكانية في مصر تعلن عن زيادة جديدة

مجتمع

الساعة السكانية في مصر تعلن عن زيادة جديدة
AFP AHMAD ABDUL FATAH
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سجل عدد سكان مصر زيادة جديدة، حيث وصل التعداد السكاني، يوم الثلاثاء 5 يونيو الجاري، إلى 97 مليون نسمة داخل مصر فقط.

وأعلنت الساعة السكانية في تمام الساعة 5:40 مساء يوم الثلاثاء عن الزيادة الأخيرة، وكان عدد سكان مصر منذ 7 أشهر قد سجل 96 مليون نسمة وفقا للساعة.

countrymeters
زيادة العدد السكاني في مصر لـ97 مليون نسمة

وتقوم مصر بتحديث الساعة السكانية بشكل لحظي بحسب عدد المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن تم ربطها إلكترونيا بمكاتب الصحة، منذ شهر يوليو 2017.

المصدر: countrymeters + اليوم السابع

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