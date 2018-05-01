الرياض تدرس السماح بتقديم "النرجيلة" أسوة بجدة

تدرس وزارة الشؤون البلدية في الرياض إمكانية السماح بتقديم "المعسل" في عدد من فنادق ومطاعم المدينة، في خطوة مشابهة لما هو في جدة، إذ يسمح للشباب بتدخين النرجيلة وفق ضوابط محددة.

وتأتي الدراسة في إطار سعي الوزارة إلى توحيد الاشتراطات البلدية ضمن نطاق مدن المملكة الكبرى، ومعالجة أزمة التباين بين ضوابط الأمانات التابعة لها، إلى جانب رغبتها في فتح مجالات استثمارية أوسع لتحسين مستوى إيراداتها.

وتواجه دراسة الوزارة تحديات متعددة أبرزها محاولات وزارة الصحة للحد من انتشار التدخين بوصفه أحد أبرز عوامل ارتفاع كلفة العلاج التي تنفقها الدولة نتيجة الأمراض الناجمة عنه، إضافة إلى اختلاف موقف المجتمع من خطوة السماح بتقديم المعسلات في الفنادق والمطاعم، ومدى تأثير ذلك على نمو قطاعي الفندقة والأغذية.

وتسعى الدراسة التي تعكف عليها الوزارة إلى وضع حلول للتحديات المتوقعة، والتنسيق مع مختلف الجهات لأخذ وجهة نظرهم قبل الإعلان الرسمي عن القرار.

المصدر: عكاظ