للعشاق في العراق أيضا قوائم انتخابية!

تفاجأ سكان العاصمة العراقية بانتشار دعايات انتخابية في عدة مناطق في المدينة، لكنها ليست لمرشح رسمي للانتخابات القادمة بل لعاشق ولهان.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا التقطت لتلك الدعايات الغرامية، التي وضعت على أعمد الكهرباء والجدران الإسمنتية حالها حال الدعايات الرسمية، التي اختنقت بها شوارع بغداد، مع تعليقات مثل "قصة حب وسط السياسة" و"زعل الحبيبة كلفه مليوني دينار"، في إشارة إلى تكلفة نشر الدعايات الانتخابية في الشوارع.

ويبدو، من خلال النصوص التي وضعت على تلك الدعايات، أن حبيبة العاشق غاضبة منه وقررت قطع علاقتهما، لذلك لجأ العاشق، واسمه حيدر، إلى ترشيح نفسه ضمن قائمة "الحب والوفاء" وتحت هاشتاغ "أنتِ وطني" لعل وعسى ترضى عنه حبيبته وتنهي القطيعة.

واختار العاشق حيدر أن يخوض انتخابات العشق البغدادي ضمن القائمة الافتراضية التي تحمل التسلسل "رقم 2"، باعتبار أن الحبيبة تبقى "الرقم 1".

المصدر: RT