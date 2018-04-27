القضاء الأمريكي: إثبات تورط بيل كوزبي في جريمة اعتداء جنسي

وجدت محكمة أمريكية، في 26 أبريل الجاري، أن النجم الأمريكي، بيل كوزبي (80 عاما)، متورط في حادثة اعتداء جنسي قبل 14 عاما، وكذلك في تعاطيه للمخدرات.

وأتت المحاكمة تلبية لدعوى رفعتها، أندريا كونستاند، حيث وجهت المحكمة على إثرها ثلاث تهم اغتصاب لكوزبي.

كما طالب المدعي العام في مدينة مونتغومري الأمريكية، حيث تجري المحاكمة، بعدم قبول الكفالة التي عرضها النجم على القضاء، بغرض وقف تنفيذ الحكم، والتي بلغت مليون دولار أمريكي. حيث عبر الأول عن مخاوفه من هرب كوزبي خارج البلاد في حال قبول الكفالة المالية.

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وحتى اللحظة، لم يحدد القاضي بعد، تاريخ إصدار الحكم على كوزبي، والذي قد يصل إلى 10 سنوات من السجن. حيث صرح المحامي أن موكله سيطعن في الحكم، وأنه لا يعتقد تورطه بهكذا جرائم.

وشكل قرار المحكمة صدمة في أوساط الفن الأمريكية والعالمية، وذلك لأنه ربما يطفئ تألق أحد أهم نجوم الكوميديا والترفيه في العالم. ولكن القرار القضائي في ذات الوقت، يرضي عشرات النساء ممن اتهمن كوزبي باعتداءات مماثلة.

وفي ذات الوقت، اعترف النجم خارج المحكمة، أنه حاول خلال سنين طويلة التقرب من نساء ومداعبتهن بهدف ممارسة الجنس معهن، الأمر الذي قد يشوه صورة كوزبي الأخلاقية التي اعتاد عليها جمهوره الكبير.

المصدر: نيويورك تايمز

قتيبة دعبول