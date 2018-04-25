الرجال المتزوجون في روسيا الأكثر إنتاجا

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات الحكومية الفيدرالية الروسية النسب المتفاوتة في ساعات عمل الرجال والنساء في روسيا، وبينت من هم الأكثر سعيا للإنتاج.

ووفقا لنتائج الدراسة التي نشرتها صحيفة "إزفستيا" فقد تبين أن الرجال المتزوجين هم الأكثر عملا بين سكان روسيا الذكور. وبلغ عدد الساعات التي يعملونها في الأسبوع 39.5 ساعة. أما الرجال المطلقون فيعملون لساعات أقل بلغ تعدادها 39.2 ساعة في الأسبوع.

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كما أظهرت البيانات أن النساء المطلقات يعملن (37.8 ساعة أسبوعيا)، تليهن غير المتزوجات بساعات عمل أسبوعية بلغت 37.4 والأرامل بساعات عمل أسبوعية بلغت 36.4. أما النساء المتزوجات فكن الأقل عملا بعدد ساعات بلغ 36.2 في الأسبوع.

ووفقا لبيانات عام 2017 فإن متوسط عمل الرجال في الأسبوع كان 39.4 ساعة والنساء 36.7 ساعة.

المصدر: لايف.رو

خالد ظليطو