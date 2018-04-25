 
مباشر

الرجال المتزوجون في روسيا الأكثر إنتاجا

مجتمع

الرجال المتزوجون في روسيا الأكثر إنتاجا
imagebroker.com-© Stephan Goerlich
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k5g5

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات الحكومية الفيدرالية الروسية النسب المتفاوتة في ساعات عمل الرجال والنساء في روسيا، وبينت من هم الأكثر سعيا للإنتاج.

ووفقا لنتائج الدراسة التي نشرتها صحيفة "إزفستيا" فقد تبين أن الرجال المتزوجين هم الأكثر عملا بين سكان روسيا الذكور. وبلغ عدد الساعات التي يعملونها في الأسبوع 39.5 ساعة. أما الرجال المطلقون فيعملون لساعات أقل بلغ تعدادها 39.2 ساعة في الأسبوع.

إقرأ المزيد
"الزوجة" أم الاختراع.. صيني يبتكر "الروبوت الطباخ"

كما أظهرت البيانات أن النساء المطلقات يعملن (37.8 ساعة أسبوعيا)، تليهن غير المتزوجات بساعات عمل أسبوعية بلغت 37.4 والأرامل بساعات عمل أسبوعية بلغت 36.4. أما النساء المتزوجات فكن الأقل عملا بعدد ساعات بلغ 36.2 في الأسبوع.

ووفقا لبيانات عام 2017 فإن متوسط عمل الرجال في الأسبوع كان 39.4 ساعة والنساء 36.7 ساعة.

المصدر: لايف.رو

خالد ظليطو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة