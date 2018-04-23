"الزوجة" أم الاختراع.. صيني يبتكر "الروبوت الطباخ"
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اخترع مواطن صيني روبوتا للطهي بعد أن سئم من شكاوى زوجته المتكررة من عدم قدرتها على الطبخ.
وعرض هي تشينغ، مدير عام إحدى شركات تنظيم المآدب، اختراعه في معرض التكنولوجيا الصيني الدولي في شنغهاي.
واعترف الرجل أنه عمل على الاختراع لمدة 7 سنوات. وقال تشينغ: "الروبوت الذكي لن يحررني من واجبات المطبخ فحسب، بل سيسمح لجميع النساء بعدم قضاء كل الوقت في تحضير الطعام"، مشيرا إلى أن زوجته توقفت عن الشكوى منذ ظهور الاختراع الجديد في مطبخهم.
ووفقا لتشينغ، فإن الروبوت يقوم بطهي الطعام خلال 3 أو 4 دقائق فقط، وينظف نفسه أيضا. ويخطط المبتكر الصيني لتأجير روبوته الطباخ، في أقرب وقت، بحوالي 1600 دولار.
المصدر: لينتا.رو
خالد ظليطو
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