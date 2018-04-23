طفل "يهاجر" من أستراليا إثر شجار مع والدته

أقدم طفل أسترالي يبلغ من العمر 12 عاما، على سرقة بطاقة إتمان من والديه وحجز رحلة إلى جزيرة بالي.

واشترى الطفل الذي لم يكشف عن اسمه الحقيقي، تذكرة إلى دينباسار، أكبر مدينة في جزيرة بالي، عن طريق شركة طيران تسمح بسفر الأطفال من دون أهلهم.

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وأخبر الطفل والديه لاحقا بأنه ذاهب إلى المدرسة، لكنه توجه إلى المطار بدلا من ذلك واجتاز مراحل التسجيل كلها دون أي عوائق، وركب الطائرة التي نقلته أولا إلى بيرث الأسترالية.

وهناك، انتقل الطفل إلى طائرة أخرى أقلته بعدها إلى دينباسار، حيث حجز مسبقا في فندق "All Seasons"، شارحا لإدارة الفندق أن أخته ستنضم إليه فيما بعد.

وعرفت الأم لاحقا أن طفلها في بالي، بعد أن تلقت مكالمة من إدارة المدرسة، تخبرها أن ابنها لم يحضر إلى صفه في ذلك اليوم. وسافرت الأم إلى الجزيرة للقاء ابنها الصغير الذي يكره أن يقال له "لا" بحسب والدته.

المصدر: نوفستي

خالد ظليطو