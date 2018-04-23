بريطانيا تستقبل الوريث الخامس للعرش الملكي

رزق الأمير وليام بمولود ذكر، بعد دخول زوجته كيت مستشفى "سانت ماري" في لندن، صباح هذا اليوم.

ويزن المولود الجديد 3.62 كيلوغرام، وهو الطفل الثالث والذكر الثاني في العائلة الملكية.

كما أكد للتو قصر "كينسنغتون" أن كيت والوليد الجديد بصحة جيدة، بعد انتهاء عملية الولادة.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

وكان آخر ظهور عام لـ "كيت"، قبل الولادة، في 22 مارس الماضي، أثناء حضورها مع الأمير وليام فعاليات مؤتمر قادة "الكومونولث" في لندن.

المصدر: رويترز

قتيبة دعبول