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بريطانيا تستقبل الوريث الخامس للعرش الملكي

مجتمع

بريطانيا تستقبل الوريث الخامس للعرش الملكي
You-Tube/ Sky News
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رزق الأمير وليام بمولود ذكر، بعد دخول زوجته كيت مستشفى "سانت ماري" في لندن، صباح هذا اليوم.

ويزن المولود الجديد 3.62 كيلوغرام، وهو الطفل الثالث والذكر الثاني في العائلة الملكية. 

كما أكد للتو قصر "كينسنغتون" أن كيت والوليد الجديد بصحة جيدة، بعد انتهاء عملية الولادة. 

وكان آخر ظهور عام لـ "كيت"، قبل الولادة، في 22 مارس الماضي، أثناء حضورها مع الأمير وليام فعاليات مؤتمر قادة "الكومونولث" في لندن.

المصدر: رويترز

قتيبة دعبول

  

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