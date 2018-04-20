طلاب روسيا يفوزون بكأس العالم للبرمجة

فاز طلاب من روسيا بكأس العالم وأربع ميداليات من أصل 13، في مسابقة البرمجة "ACM ICPC-2018‎" التي أقيمت نهائياتها في بكين.

وحازت جامعة موسكو الحكومية المركز الأول وكأس المسابقة الذهبي. وفاز أيضا بذهبيات المسابقة معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا وجامعة بكين وجامعة طوكيو.

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وذهبت الجوائز الفضية لكل من: جامعة سيؤول وجامعة ساوث ويلز وجامعة شينخوا وجامعة شنغهاي جياوتونغ.

أما الجوائز البرونزية فكانت من نصيب جامعات: سان بطرسبورغ الروسية "آي تي إم أو"، سنترال فلوريدا، ماساتشوستس للتكنولوجيا، فيلنيوس، وجامعة الأورال الفدرالية.

يذكر أن طلاب الجامعات الروسية يشاركون في هذه المسابقة منذ عام 2000، وأصبحوا حملة كأس العالم في البرمجة للمرة الـ 12.

المصدر: لايف.رو

خالد ظليطو