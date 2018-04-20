وفاة أكبر معمر في العالم

رحل سيلينو فيلانوفا يارميلو، أكبر المعمرين في العالم، في مستشفى مدينة سان خوسي دي ماريكانا في تشيلي.

وتوفي يارميلو (121 سنة) نتيجة إصابات لحقت به جراء سقوطه من سريره قبل أسبوع، ما تسبب في كسر ثلاثة من ضلوعه، أحدها ألحق ضررا برئته. وعلى الرغم من خضوعه لعملية جراحية ناجحة، إلا أن حالته الصحية ساءت يوما بعد آخر، إلى أن توفي، في 18 أبريل الجاري.

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ولد يارميلو، في 25 يوليو 1896، وعمل طوال حياته أجيرا لدى أصحاب المزارع. وعندما بلغ الثمانين من العمر طُرد من العمل، ما اضطره إلى الانتقال إلى القرية المجاورة، حيث باشر بزراعة الخضروات التي كان يبيعها لأصحاب المتاجر المحلية.

ولم يكن للمعمر زوجة ولا أطفال، وليس لديه أقارب على قيد الحياة. وفي حادثة مؤسفة، احترق مسكنه ومعه جميع وثائقه الشخصية، ما دفعه إلى بدء حياة جديدة مع عائلة أسكنته منزلها الذي أمضى فيه بقية سنوات عمره.

وأكدت السلطات التشيلية أنها عثرت على سجلات تؤكد عمره الحقيقي، وزاره رئيس الدولة ووزير العدل، وسلماه شهادة ميلاد جديدة.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما