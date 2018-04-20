عائلة إيطالية تتبنى رجلا عمره 32 عاما

وافقت محكمة إيطالية على طلب عائلة إيطالية تبني رجلا من بيلاروس عمره 32 سنة.

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وتفيد صحيفة Trentino الإيطالية بأن الشاب البيلاروسي كان عمره 11 سنة عندما أصيب بجروح بسبب كارثة تشيرنوبل، حيث دعته العائلة الإيطالية إلى البلاد لمعالجته، ومكث معها عدة أشهر إلى أن تعافى من إصاباته.

وعاد الصبي إلى بيلاروس، ولكنه كان دائما يقضي العطلة الصيفية في إيطاليا مع هذه العائلة. بينما كان الزوجان يزورانه في بيلاروس.

وأخيرا، قدما طلبا رسميا لتبنيه مع جميع الوثائق اللازمة وفق القوانين الإيطالية السارية. وقد وافقت المحكمة على طلبهما وأصبح هذا الرجل ابنهم بالتبني.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما