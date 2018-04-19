حرم أمير الرياض تزف 150 عروسا!

تزف حرم أمير منطقة الرياض نورة بنت محمد بن سعود، غدا الجمعة، 150 عروسا من فتيات الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان".

وأوضح مدير عام الجمعية صالح بن عبدالله اليوسف، أن حفل الزواج هو الثالث لفتيات "إنسان"، ويأتي ضمن اهتمام الجمعية بالبرامج التنموية والتأهيلية، التي تنفذ لأبناء وفتيات "إنسان" بشكل مستمر.

وأشار إلى أن أحد فاعلي الخير من أعضاء الجمعية، قد بادر بدعم هذا المشروع المبارك بمبلغ 3 ملايين ريال، حيث سيقدم لكل عروس طقما ذهبيا فاخرا، ومبلغا نقديا مجزيا.

وأضاف اليوسف أن الجمعية نظمت دورات تأهيلية وإرشادية للفتيات المرشحات للزواج، وذلك لتمكينهن من التعرف على واجباتهن ودورهن في تكوين الأسرة المثالية، وتثقيفهن بأبرز المشاكل التي قد تواجه حياتهن الزوجية.

المصدر: واس