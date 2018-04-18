هولندا.. عرض "آلة الموت" في معرض الجنائز

يحتضن معرض الصناعات الجنائزية المقام في أمستردام بهولندا، نموذجا أوليا لآلة الموت، يوفر للزوار إمكانية محاكاة افتراضية للانتحار.

وصمم المخترع الهولندي ألكسندر بانيك والناشط الأسترالي فيليب نيتشكي هذ الآلة، مع العلم أن الأخير ناضل سنوات طويلة من أجل إضفاء الشرعية على عملية القتل الرحيم، بحسب صحيفة ساوث تشينيا بوست.

وتتكون هذه الآلة من قاعدة تحتوي على خزان للنيتروجين وكبسولة يمكن فصلها، ليرقد فيها الشخص ، حيث "سيشعر المنتحر بدوار خفيف، وسريعا سيفقد الوعي ويفارق الحياة". ويأمل المبتكران في تصنيع نماذج عملية العام الجاري.

وينوي نيتشكي وبانيك نشر تفاصيل ابتكارهم في شبكة الإنترنت مع معلومات إضافية ضرورية لمن يرغب في صنع "الكبسولة" بنفسه.

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وكان نيتشكي قد حصل على تشريع يسمح بالقتل الرحيم في الأقاليم الشمالية لأستراليا عام 1996، بيد أن السلطات ألغت هذا التشريع، بعد فترة قصيرة، إذ استفاد منه أربعة أشخاص فقط.

يذكر أنه في عام 2008، أعلن عن ابتكار آلة للانتحار في ألمانيا، تسمح للمرضى الميؤوس من حالتهم الصحية بالانتحار في البلدان التي تمنع القتل الرحيم. وقد أعلن السياسي الألماني الطبيب، روجر كوش، عن مساندته لهذا الابتكار.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما