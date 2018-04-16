أمريكا.. ستاربكس يمنع اثنين من السود من استخدام المرحاض

منعت إدارة مقهى ستاربكس في ولاية فيلاديلفيا اثنين من الزبائن السود من استخدام المراحيض، مما تسبب في مقاطعة شبكة هذه المقاهي.

وعلى الرغم من تقديم ممثلي الشركة اعتذارا رسميا عن الحادث وتعهدهم بإعادة النظر في قواعد السلوك في هذه المقاهي، إلا أن هذا الإجراء تسبب في انتشار حملة واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي داخل الولايات المتحدة لمقاطعة ستاربكس.

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وتشير قناة CNBC في تقاريرها إلى أن اثنين من مواطني الولايات المتحدة السود كانا في انتظار صديق لهما في المقهى دون أن يطلبا أي شيء لتناوله. وأراد أحدهما قضاء حاجته، إلا أن العاملين في المقهى لم يسمحوا له بحجة أن المرحاض مخصص فقط للزبائن، وطلبوا منهما مغادرة المقهى فورا، ولكنهما رفضا المغادرة، واعتقلتهما الشرطة التي وصلت بدعوة من إدارة المقهى، وأفرج عنهما لاحقا.

ويتهم كثيرون شركة ستاربكس بالعنصرية، ويشيرون إلى أن الإدارة لن تقوم بنفس الإجراء في حال تواجد شخص أبيض في مثل هذا الموقف، لذلك يدعون الجميع إلى مجرد الجلوس في هذه المقاهي لساعات طويلة دون طلب أي شيء.

المصدر: نوفوستي

كامل توما