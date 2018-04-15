العراق.. مدير وقف شيعي ينقذ نظيره السني
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أعلنت مديرية الوقف السني في محافظة ديالى شرقي العراق، أن مديرها طه المجمعي حضر إلى محكمة محلية اليوم بناء على دعوة أقامها النائب عبدالله الجبوري ضده.
وأضافت المديرية في بيان على صفحتها في "فيسبوك" أن مدير الوقف الشيعي في محافظة ديالى جابر الشريفي قدَّم كفالة ضامنة لنظيره من الوقف السني الذي يواجه الدعوى في محكمة مدينة المقدادية في المحافظة.
وكان النائب الجبوري أقام دعوى ضد المجمعي بسبب خلاف على تشييد مسجد في المقدادية الواقعة شمال شرقي المحافظة.
المصدر: وكالات
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