حاولوا تجنب 5 تصرفات عند زيارة روسيا

إذا نويتم زيارة روسيا هذا الصيف، فهناك معلومات يجب تذّكرها، ستساعدكم على فهم الثقافة الروسية، مما سيغني تجربتكم القادمة بشكل أكبر.

ومن التوجيهات الهامة التي تستحسن مراعاتها عند زيارة روسيا:

- تجنبوا شرب الكحوليات في الشارع: بالرغم من مشاهدتكم أفلاما عن روسيا يشرب فيها الناس الكحول في الحدائق، إلا أن هذا التصرف ممنوع بالقانون. والحقيقة أن الشرب مسموح فقط في الأماكن المخصصة لذلك، كالمطاعم والحانات.

Reuters

- احرصوا على اصطحاب جواز السفر في كل وقت: في روسيا، قد يوقفك شرطي ليتأكد من هويتك الحقيقية، وفي حال عدم العثور على جواز سفر، يحق للشرطة إيقافك حتى 3 ساعات، بغرض التحقق من هويتك. ولكن لا تقلق إذا حدث ذلك، فهذا الإجراء هو لضمان أمنك قبل كل شيء.

Reuters

- لا تنادي امرأة بلفظ "إمرأة": ففي كثير من الأحيان تعتبر المخاطبة بهذا اللفظ فعلا غير لبق، ومن الأفضل مناداتها باسم "آنسة"، أو "ديفوشكا" باللغة الروسية. أو أن تكتفي باستخدام اسمها الشخصي إذا كنت تعرفه مسبقا.

Reuters

- لا تسأل أبدا عن العمر أو الدخل: فهذه المواضيع تعتبر شديدة الخصوصية في روسيا. حيث بإمكانك البوح عن عمرك للروس، لكن لا تتوقع أن يبوحوا لك بأعمارهم في المقابل.

Reuters

- لا تتبسم كثيرا لمن لا تعرفه: يعتاد الروس على الابتسام للمقربين من معارفهم فقط، وقد يبدو لهم الأمر غريبا إذا ابتسم شخص مجهول لهم. ولكن هذا لا يعني أنهم ليسوا مستعدين للتعارف أو الترحيب بكم في بلدهم.

You-Tube/ EpicMashups

المصدر: RBTH

قتيبة دعبول