دار الإفتاء المصرية تحرم "الحوت الأزرق"

في تطورات متسارعة لانتحار نجل النائب البرلماني المصري، حمدي الفخراني، أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، فتوى بتحريم المشاركة في لعبة "الحوت الأزرق".

وكان أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري النائب شريف الورداني، قد تقدم في وقت سابق بطلب إحاطة عاجل لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطالبا الوزراة بوجود رقابة على هذه التطبيقات، وعدم السماح باستخدامها في مصر.

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وكانت ياسمين الفخراني، شقيقة الشاب المصري الذي انتحر، قد صرحت من خلال تدوينة لها على موقع فيسبوك، بأن شقيقها كان يلعب "الحوت الأزرق" Blue Whale، التي تطلب ممن يشاركون فيها اتباعَ بعض الأوامر والتحديات التي تنتهي بهم إلى الانتحار، وهو ما حدث مع أخيها، مثلما وقعت حوادث مماثلة في عدد من دول العالم.

وناشدت دار الإفتاء المصرية الآباء بمراقبة سلوك أبنائهم وتوعيتهم بخطورة هذه الألعاب القاتلة، وأهابت بالجهات المعنية تجريم هذه اللعبة، ومَنْعها بكل الوسائل الممكنة، لما تمثله من خطورة على الأطفال والمراهقين.

المصدر: وكالات

محمد صالح