طلب عاجل لحظر "الحوت الأزرق" في مصر

تقدم النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، بطلب إحاطة عاجل لحظر لعبة "الحوت الأزرق" في مصر.

وقدم النائب الطلب العاجل من خلال مجلس النواب، لتوجيهه للمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول انتشار تطبيقات الألعاب الإلكترونية الخطيرة في الآونة الأخيرة.

وقال الورداني، في بيان له، إنه انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من تطبيقات الألعاب، التي تخترق بيانات المستخدمين لها، ومن ثم تقوم بابتزازهم وتحريضهم على إيذاء أنفسهم والآخرين، مشيرًا إلى وقوع العديد من حالات الانتحار والإيذاء البدني بين فئة المراهقين والشباب.

وطالب أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وزير الاتصالات بضرورة وجود رقابة على هذه التطبيقات، وعدم السماح باستخدامها في مصر، لافتًا إلى أن التكنولوجيا هدفها خدمة الإنسان وليس إيذاءه، كما أنه لابد من تدخل الحكومة لحظر استخدامها في مصر.

وأكد الورداني، على ضرورة نشر التوعية على مستوى الأسرة والمدرسة، وتحذير الطلاب من مدى خطورة استخدام هذه التطبيقات التي قد تنهى حياة مستخدميها، مشيرا إلى أهمية أن يتضمن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية هذه التطبيقات وحظر استخدامها نظرا لما تسببه من جرائم.

وكانت قد تسبب لعبة "الحوت الأزرق" في مصر، في انتحار نجل حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المصري الأسبق.

وقالت شقيقة الشاب المصري المنتحر ياسمين الفخراني في تدوينة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن شقيقها كان يلعب لعبة "الحوت الأزرق"، مؤكدة أنها وجدت في أوراقه أشياء وإشارات تدل على ذلك.

المصدر: "صحف مصرية"