"الحوت الأزرق" هو من "قتل" نجل النائب المصري الأسبق

كشفت ياسمين الفخراني ابنة حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المصري الأسبق، عن السبب الحقيقي لانتحار شقيقها الأصغر خالد.

إقرأ المزيد

وقالت الفخراني في تدوينة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن شقيقها كان يلعب لعبة "الحوت الأزرق"، مؤكدة أنها وجدت في أوراقه أشياء وإشارات تدل على ذلك.

وطالبت ياسمين الشباب عدم خوض تجربة "الحوت الأزرق"، حيث قالت إن أخاها تحدى اللعبة وقضت عليه، مشيرة إلى أن شقيقها كان من الملتزمين دينيا وأخلاقيا.

يذكر أن عائلة الفخراني أصيبت بصدمة عارمة فور اكتشافها وفاة ابنها منتحرا داخل غرفة نومه في منزل والده بالمحلة الكبرى.

المصدر: "فيسبوك"