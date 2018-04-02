انتحار ابن برلماني مصري وفتح تحقيق

أقدم نجل البرلماني المصري السابق حمدي الفخراني على الانتحار شنقا بسبب مروره بأزمة نفسية حادة داخل منزل العائلة بنطاق قسم أول المحلة بطنطا.

وورد بلاغ من أسرة المنتحر يفيد بالعثور على جثة خالد 18 سنة نجل البرلمانى السابق حمدي الفخراني مشنوقا داخل غرفة نومه بمنزل العائلة بشارع الجيش بدائرة القسم.



وتبين من المعاينة الأولية قيام الشاب بشنق نفسه داخل غرفة نومه بمنزل العائلة إثر مروره بأزمة نفسية حاده وأزمة أسريه دفعته للانتحار والتخلص من حياته.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

المصدر: المصري اليوم