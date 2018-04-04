حمالة صدر.. سبب في اقتحام متجر

اقتحمت مجموعة من المتسوقات متجر Victoria’s Secret في ماليزيا من أجل الحصول على حمالات للصدر.

وأعلنت الشركة الشهيرة في مجال الملابس الداخلية للنساء في وقت سابق عن تخفيضات كبيرة على حمالات الصدر التي تحمل موديل Fresh Escape Mint Collection، ليصل سعر الواحدة إلى 7 دولارات بدلا من 30، ما تسبب في طوابير طويلة، ثم اقتحام للمتجر.

وسجلت إحدى شاهدات العيان مقطعا للفيديو يوضح كيف اندفعت السيدات إلى داخل المتجر بحثا عن حمالات الصدر ذات السعر المنخفض.

وفي شهر مارس الماضي، بدأت إحدى المتسوقات في الصراخ وتحطيم متجر تابع لنفس الشركة في بيروت، حينما رفض البائع إعادة النقود لبضاعة اشترتها المتسوقة قبل شهرين.

المصدر: ميرور

محمد صالح