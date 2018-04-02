دراسة: الأكبر سنا ليسوا أكثر حكمة!

أظهرت دراسة جديدة عدم صحة المقولة التقليدية الموجودة لدى أغلب شعوب العالم، والتي تقول إن الأشخاص الأكبر سنا هم الأذكى والأوسع معرفة.

واتضح أيضا من الدراسة أن التقدم في العمر لا يعني الحكمة على الإطلاق، إذا كان الحديث عن الخبرة في الحياة اليومية والمهارات الاجتماعية. وتوصل باحثون من جامعة ييل الأمريكية، إلى هذه النتائج، بعد أن قرروا معرفة ما إذا كان من الإنصاف الاعتقاد بأن التقدم في العمر يعني قدرة أكثر على اكتساب تجارب في الحياة وعلى اتخاذ قرارات أكثر صوابا من الشباب الأصغر سنا.

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ونشرت مجلة " Social Psychology "، نتائج 6 تجارب مختلفة أجريت، بمشاركة 1000 متطوع من الجنسين ومن أعمار مختلفة، لمعرفة كيف (يشعرون ويفكرون ويتصرفون) في مواقف اجتماعية عدة.

وأظهر تحليل البيانات أن تجارب الحياة الغنية لا تعني بالضرورة أن الشخص يعرف أو يفهم أفضل من الذين هم أصغر منه سنا. كما وجد العلماء أن كبار السن يفهمون الفروقات الدقيقة في السلوك البشري مثلهم مثل الشباب والمراهقين في كثير من الحالات.

ويعتبر العلماء أن أهم استنتاج في هذه الدراسة هو أن الناس قادرون على استيعاب التصرفات الاجتماعية، ولديهم المزيد من التعاطف فيما بينهم بغض النظر عن العمر أو الدخل أو وجهات النظر السياسية أو الجنس.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو