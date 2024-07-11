ووفقا لموقع "القاهرة 24" احتوت أوراق التحقيقات على تحريات المباحث حول هدير عبد الرازق، بأنه "انتشرت لها مجموعة من المقاطع المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة لإحدى النسوة وتدعى hadeerabdelrazikkk، وهي عبارة عن مقاطع مرئية مسيئة ومنافية للآداب العامة، كذلك التعمد إظهار وإبراز الأماكن الحساسة بجسدها وكذا لإبراز مفاتنها عن عمد وانتشار العديد من التعليقات السلبية برفضهم لمثل تلك المقاطع والتي من شأنها التحريض على الفسق وهدم قيم المجتمع".

كما أشارت التحريات عن البلوغر هدير عبد الرازق إلى أن "المتهمة استخدمت تلك المقاطع بحسابات مختلفة على التطبيقات المرئية والمعلنة للجميع للحصول على أكبر عدد من المتابعين وكذلك التحصل على مبالغ مالية نظير المشاهدات - الأرباح والدعم المادي المباشر من خلال مشاهدات مقاطع البث المباشر".

وقررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيلها بكفالة مالية على ذمة قضية اتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور.

وكانت البلوغر المصرية هدير عبد الرازق قد كشفت تفاصيل الفيديو المخل، الذي انتشر مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فيه مع أحد الأشخاص ما أثار حالة من الجدل.

المصدر: القاهرة 24