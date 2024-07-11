إقرأ المزيد مصر.. فيديو فاضح لبلوغر مشهورة يثير ضجة والأمن يتحرك

وظهرت البلوغر هدير عبد الرازق في فيديو لها، لتوضح حقيقة الأمر، قائلة: طبعا كلكم عارفين المشكلة اللي حصلتي في الفترة الصعبة اللي مريت بيها، بالنسبة لتريند اللي طالع باسمي، وان سمعتي مبقتش موجودة أصلا، وحياتي ادمرت، وانا بعد المشكلة اللي مريت بيها الفترة اللي فاتت، والحمدلله ربنا اكرمني وعدت على خير الحمدلله ونجاني منها.

وأضافت هدير عبد الرازق: انا اتسجنت بسبب مشكلة تقديم المحتوى مش بسبب الفيديو، وانا ربنا اداني فرصة أن اغير من نفسي وأغير من محتويا، وأنا كنت هسيب السوشيال ميديا ومش هتشوفني تاني أصلا، أنا اتفاجئت زي زيكوا بالفيديو المنتشر باسم فضيحة هدير عبد الرازق.

وتابعت: الراجل اللي كان معايا في الفيديو كان جوزي واتجوزنا بعيد عن السوشيال ميديا علشان عايزة حياتي الشخصية تبقى بعيد وانا مش بعمل حاجة في الحرام احنا أطلقنا من سنة ودلوقت أنا على ذمة راجل تاني هيطلقني بسبب الفضيحة دي أرجوكم متنشروش الفيديو انا معرفش نزل كده ازاي؟

المصدر: RT