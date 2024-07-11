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    مجتمع
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 21:30 GMT

    عالمة نفس تكشف سلوك النساء في المنافسة من أجل الرجال

    تشير عالمة النفس إيرينا سموليارتشوك إلى أن معايير الجمال والنجاح في المجتمع النسائي عالية. وتنتشر الشعارات الداعية إلى أن يكون الشخص جميلا ومهذبا وناجحا ومتطورا من جميع الجوانب.

    عالمة نفس تكشف سلوك النساء في المنافسة من أجل الرجال
    Globallookpress


    وتحذر العالمة، من أن السباق على معايير الجمال بين النساء يرجع إلى أن مسألة الثروة في سوق الزواج، ومسألة المنافسة بين النساء الناضجات والمتقدمات في السن، بالنسبة للعديد من النساء، هي مسألة ملحة ومهمة نفسيا.
    ووفقا لها، المرأة بين خيارين: أن تصبح غنية وناجحة حتى تتمكن من تعيين الرجل الذي اختارته زوجا لها، الذي ليس لديه الفرصة أو المهارات لكسب المال، أو "العمل على تحسين مظهرها وحالتها، وتنسى الراحة" لأنها تعتقد أن مكانها تحت الشمس ستأخذه امرأة أكثر نجاحا منها".
    وتقول "هذا السباق الذي لا نهاية له بين النساء قد خلق الكمال - ليكون أفضل بين الأفضل، ويخلق بطريقة أو بأخرى سباقات لا نهاية لها نحو الكمال".
    ووفقا لها، السعي وراء الكمال لا نهاية له ويؤدي في النهاية إلى الموت. مشيرة إلى أن الناس يتنافسون، حتى في مجال تحسين مظهرهم، بيد أنه يستحيل الفوز في مسابقة مع تقدم السن. لذلك من المهم الاعتناء بالنفس والتخلص من العادات السيئة.
    وتنصح العالمة كل شخص أن يطرح على نفسه الأسئلة التالية- لمن وماذا أثبت؟ لماذا علي إثبات ذلك؟. هذه الأسئلة ستساعد على عدم الضياع في المنافسات من أجل "الحصول على مكان تحت الشمس".

    المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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