إقرأ المزيد مصر.. الطب الشرعي يكشف مفاجأة في واقعة دهس المطرب عصام صاصا لسائق والتسبب بوفاته

وأمرت النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار عصام صاصا بعد ثبوت اتهامه بتعاطي المواد المخدرة، كما أصدرت قرارا بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول لكونه موجودا خارج البلاد لارتباطه بعدد من الحفلات الغنائية هناك.

وسبق وأمرت النيابة بإجراء تحليل مخدرات لصاصا من خلال لجنة من الطب الشرعي، بعد تسببه بوفاة شاب يدعى أحمد مفتاح دهسا بسيارته على الطريق الدائري بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة، لبيان ما إذا كان في حالة تعاطٍ أثناء الحادث أم لا.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية تعاطي صاصا المواد المخدرة، وقت قيادته سيارته الملاكي، أثناء الحادث.

وكان صاصا قد أعلن تصالحه مع أفراد أسرة الشاب الراحل، مشيرًا إلى أنه تم التراضي بين الطرفين، ولن يتركهم طوال حياته.

في سياق متصل، كشفت التحريات في واقعة ضبط شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا، تفاصيل القبض عليه بمنطقة حدائق الأهرام.

وأوضحت التحريات، تورط شقيق عصام صاصا في واقعة تزوير توكيل بالشهر العقاري بمحافظة الجيزة.

وأفادت التحريات بأن شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا زوّر توكيلا لمحامِ إذ وقع عليها بدلًا منه خلال تواجد مطرب المهرجانات خارج البلاد، عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه على ذمة اتهامه بقضية دهس "سائق"، لتأمر بضبطه وإحضاره من جديد بعد ورود تقرير الطب الشرعي الذي أثبت تعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية