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وفي حسابه على منصة "إمس"، نشر حرس الحدود السعودي بيانا جاء فيه: "أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الليث بمنطقة مكة المكرمة 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية، إثر تعطل قاربهم في عرض البحر، وتم تقديم المساعدة لهم".

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بـ"الاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة"، وفق البيان.

#حرس_الحدود بمنطقة مكة المكرمة ينقذ (5) مقيمين تعطل قاربهم في عرض البحر.#تم_الإنقاذ pic.twitter.com/EDhgAhhuIm — حرس الحدود السعودي (@BG994) July 8, 2024

وكان حرس الحدود السعودي أعلن مساء يوم السبت، أن "فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الليث بمنطقة مكة، أنقذت 5 مواطنين تعطل قاربهم في عرض البحر"، لافتا إلى أنه "تم نقلهم إلى مركز المجيرمة بمشاركة طيران الأمن، نظرًا لتقلب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج أثناء الإبحار، وتقديم المساعدة لهم، وحالتهم الصحية مستقرة".

#حرس_الحدود بمنطقة مكة المكرمة ينقذ 5 مواطنين تعطل قاربهم في عرض البحر.#تم_الإنقاذ pic.twitter.com/xjv3eJ2pMW — حرس الحدود السعودي (@BG994) July 6, 2024

المصدر: RT