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    مجتمع
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 13:36 GMT

    مصر.. دعوة لمقاطعة أحمد حلمي بسبب فيلم مع تركي آل الشيخ

    أثار الفنان المصري أحمد حلمي حالة من الغضب بين المصريين بعدما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية إنتاج فيلم للفنان المصري يتناول قصة "نصاب".

    مصر.. دعوة لمقاطعة أحمد حلمي بسبب فيلم مع تركي آل الشيخ

    ويتناول الفيلم قصة مصري ينصب على الحجاج بشكل كوميدي في رحلات الحج والعمرة، ويأتي الى موسم الرياض ليكمل نصبه.

    وأطلق المصريون حملات لمقاطعة الفنان أحمد حلمي، مشيرين إلى إنه يهين الشعب، لأنه يحاول تثبيت صورة "النصاب" او "اللص" على انه دائما "مصري"، واصفين هذا الفيلم بأنه اهانة متعمدة وغير مقبولة لكل شعب مصر، فمصر اكبر من تلك الصورة المشوهة.

    وقال أحد رواد السوشيال ميديا عبر فيسبوك: "مقاطعة احمد حلمي محدش يدخل الفيلم الجديد بتاعه عاملين مقاطعه بمصر عشان حيعمل فيلم بيحكي في عن النصب المصري في السعوديه فكرت عم يشرب كوكاكولا بالاول طلع شي اكبر من هيك".

    وكان المستشار تركي آل الشيخ، أعلن عن استعداده لإنتاج فيلم جديد، بطولة الفنان أحمد حلمي، ويدور قصته حول نصاب مصري في السعودية في إطار كوميدي

    المصدر: RT

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