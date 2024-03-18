مصر.. الفنان أحمد حلمي يكشف معلومات عن الراحل علاء ولي الدين "لا يعرفها أحد" (فيديو)

كشف الفنان أحمد حلمي العديد من المفاجآت عن الفنان المصري الراحل علاء ولي الدين، وذلك للمرة الأولى.

وخلال لقائه مع الإعلامي عمرة أديب في "بودكاست Big Time"، قال أحمد حلمي: "علاء اتخطف بدري (رحل عن عالمنا)..أنا وعلاء تعرفنا خلال فيلم عبود على الحدود، وهو أول فيلم لي وله لعبنا فيه دور البطولة"، موضحا: "عندما التقينا تصادقنا، وكأننا نعرف بعض من 15 سنة".

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وأردف حلمي: "علاء كان صوفي جدا.. كان يدخل الغرفة قبل بساعتين من بداية العمل ويجلس بمفردة ساعتين يقرأ أوراد قرآنية، كان يقرأ محاضرات ويعرف عددا كبيرا من الشيوخ..كان مسلمها لله أوي، ولم يكن يترك فرض صلاة، والقرب هذا من الله كان موجود عنده منذ صغره".

المصدر: "إم بي سي"