إقرأ المزيد من هو وزير الدفاع المصري الجديد؟

وتم تعيين وزير الدفاع المصري الجديد من وظيفة مدنية، حيث شغل اللواء صقر قبل تعيينه وزيرا للدفاع منصب محافظ السويس، وهذه من المرات القليلة التي يستدعى فيها محافظ لشغل منصب وزير الدفاع، وكانت سابقتها عندما استدعى الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الفريق أول يوسف صبري أبو طالب والذي تم تعيينه خلفا للمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة.

كان الفريق أول عبد المجيد صقر من أبرز قادة الحرس الجمهوري وقت ثورة 30 يونيو عام 2013 مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع السابق.

ومؤهلاته العلمية هي حصوله على بكالوريوس علوم عسكرية عام 1977، كما شغل منصب محافظ السويس ومساعد وزير الدفاع ومدير للشرطة العسكرية.

ويمتلك اللواء صقر العديد من الإنجازات أثناء توليه مسؤولية محافظة السويس حيث قام بتطوير البنية التحتية للمحافظة وقام بإنشاء محطات مياه شرب وصرف صحي جديدة بالمحافظة، كما عمل على تحسين مستوى أداء قطاع النظافة وتعزيزه بمعدات جديد وقام بالإشراف على حملات رفع التعديات على أراضي المحافظة واسترداد ملكية الدولة كما قام بالعديد من الإنجازات في ملف التصالح.

كذلك قام بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية بالمحافظة وعلى رأسها المشروعات التنموية والمبادرات الرئاسية.

حصل على عدد من الأنواط والميداليات، منها نوط الواجب العسكري، من الطبقة الأولى، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

المصدر: RT