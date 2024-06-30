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إعلامية مصرية تثير جدلا واسعا بعد نشرها مقاطع رقصها داخل مسجد شهير في القاهرة

مجتمع

إعلامية مصرية تثير جدلا واسعا بعد نشرها مقاطع رقصها داخل مسجد شهير في القاهرة
Legion-Media
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تسبب عقد قران ابنة الإعلامية المصرية مفيدة شيحة في موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقاطع رقص بساحة المسجد الأثري بالقلعة.

ونشرت الإعلامية المصرية مفيدة شيحة، مقطع فيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحتفالها بعقد قران ابنتها منة الله عماد داخل صحن مسجد محمد علي الأثري بالقلعة.

وظهرت شيحة وهي ترقص مع ابنتها، معبرة عن فرحتها الشديدة بتلك المناسبة، حيث علقت على الفيديو قائلة: "اليوم فرحة عمري"، وسط تفاعل كبير من الجمهور ونجوم الوسط الفني والإعلامي.

وأثارت صور الفرح والفيديوهات الخاصة بالاحتفال والرقص بصحن مسجد محمد علي بالقلعة استياء شديدا، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن محبي الآثار الإسلامية والحضارة المصرية.

ويعد مسجد محمد علي أحد المساجد الأثرية بالقاهرة، ويقع فى قلب قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتم إنشاؤه بين الفترة من 1830 إلى 1848، عندما انتهى محمد علي باشا من إصلاح القلعة، فقرر بعد ذلك أن يبني مسجدا تقام فيه الصلوات.

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المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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