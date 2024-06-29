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وزارة التربية المصرية تطمئن طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء

مجتمع

وزارة التربية المصرية تطمئن طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الفيزياء
Gettyimages.ru
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وجهت وزارة التربية والتعليم المصرية رسالة طمأنة للطلاب بشأن صعوبة امتحان مادة الفيزياء لطلبة الثانوية العامة، مؤكدة أنه سيتم وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات.

وفي إطار الشكاوى التي تم تلقيها وتداولها حول صعوبة امتحان مادة الفيزياء بشهادة إتمام الثانوية العامة، أكدت وزارة التربية والتعليم أن الوزير رضا حجازي "أصدر توجيهاته للجنة فنية متخصصة محايدة بسرعة إعداد تقريرها حول مدى مطابقة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة للمواصفات والتأكد من عدم وجود أي أسئلة يشوبها خطأ أو تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد".

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة أن الدكتور رضا حجازي يتابع عن كثب تقرير اللجنة الفنية، مؤكدا أنه سيتم وضع مصلحة الطالب على رأس الأولويات ولن يضار أي طالب خلال التصحيح.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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