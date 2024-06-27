وزارة العدل الروسية تتحدث عن صياغة قانون يمنع أيديولوجية child-free

قال نائب وزير العدل الروسي فسيفولود فوكولوف، إن العمل يجري حاليا لصياغة مشروع قانون يحظر في روسيا أيديولوجية child-free (الاختيار الإرادي لعدم الإنجاب).

وأضاف نائب الوزير، في جلسة "يجب الحفاظ على الأسرة ومنع ضياعها" على هامش منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي: "أما فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالأيديولوجية، فنحن الآن نقوم بإعداد مشاريع القوانين بشكل نشط لمنع انتشار العقيدة الداعية إلى عدم إنجاب الأطفال. عندما يقول البعض للفتيات وخاصة اليافعات منهن إنه لا داعي إلى الإنجاب، وإنه يمكنهن العيش بدون إنجاب. هذه الأيديولوجيات، ذات التوجهات المتطرفة، توجد بشكل كثير اليوم".

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وأوضح فوكولوف، أنه تم إعداد مشاريع قوانين في هذا المجال، وستتم مناقشتها مع الخبراء المختصين.

وتابع نائب الوزير القول إنه يجب بناء نظام تشريعي من شأنه أن يقاوم كل هذه الاتجاهات على أراضي روسيا والدول التي تشاركها في هذه القيم.

وأكد نائب الوزير: "يجب صياغة هذه القوانين وتعزيزها، ويجب أن تكون أدوات لحماية قيمنا التقليدية".

المصدر: RT